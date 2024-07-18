Коктебель , Крым, 18 июля, 2024, 11:36 — ИА Регнум. Площадь природного возгорания в Коктебеле увеличилась до 44 га, сообщила 18 июля директор Карадагского заповедника по общим вопросам Юлия Хижняк.

МЧС России по Республике Крым

«По уточнённым данным, площадь возросла до 44 га, из которых 42 га — на территории Карадагского заповедника. Ещё порядка 2 га — территория за заповедником», — сказала Хижняк, слова которой приводит RT.

Ранее сообщалось, что природный пожар в Коктебеле удалось локализовать на площади в 40 га. В тушении возгорания принимали участие 280 человек, которые использовали 30 единиц техники, включая вертолёты Ми-8.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк информировала, что сотрудники полиции установили личность предполагаемого виновника пожара на территории Коктебеля в Крыму. По данным правоохранителей, к возгоранию привели действия 50-летнего жителя полуострова. Он выполнял строительные работы в одном из домовладений в посёлке. Во время резки металла болгаркой от искр загорелась сухая растительность.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение лесных насаждений».