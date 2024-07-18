Площадь пожара в крымском посёлке Коктебель увеличилась до 44 га
Директор Карадагского заповедника: площадь пожара в Коктебеле возросла до 44 га
Коктебель , Крым, 18 июля, 2024, 11:36 — ИА Регнум. Площадь природного возгорания в Коктебеле увеличилась до 44 га, сообщила 18 июля директор Карадагского заповедника по общим вопросам Юлия Хижняк.
«По уточнённым данным, площадь возросла до 44 га, из которых 42 га — на территории Карадагского заповедника. Ещё порядка 2 га — территория за заповедником», — сказала Хижняк, слова которой приводит RT.
Ранее сообщалось, что природный пожар в Коктебеле удалось локализовать на площади в 40 га. В тушении возгорания принимали участие 280 человек, которые использовали 30 единиц техники, включая вертолёты Ми-8.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк информировала, что сотрудники полиции установили личность предполагаемого виновника пожара на территории Коктебеля в Крыму. По данным правоохранителей, к возгоранию привели действия 50-летнего жителя полуострова. Он выполнял строительные работы в одном из домовладений в посёлке. Во время резки металла болгаркой от искр загорелась сухая растительность.
По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение лесных насаждений».