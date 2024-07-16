Симферополь, 16 июля, 2024, 12:26 — ИА Регнум. В населённом пункте Коктебель, расположенном в Крыму, удалось локализовать природный пожар на 40 га. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Крым.

ГУ МЧС России по Республике Крым

Отмечается, что к ликвидации возгорания были привлечены специалисты Министерства чрезвычайных ситуаций, Министерства экологии и природных ресурсов, пожарной охраны Крыма, Росгвардии, Карадагского заповедника, Министерства обороны.

«Природный пожар в пгт Коктебель локализован на 40 га», — говорится в сообщении.

В тушении пожара принимают участие 280 человек, которые использовали 30 единиц техники, включая вертолёты Ми-8.

Как передавало ИА Регнум, 16 июля в посёлке Сосновка в Геленджике локализовали лесной пожар на площади около двух гектаров. К тушению возгорания привлекли 250 человек и 24 единицы техники. Мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что основное пламя удалось сбить, борьба с огнём продолжается.

Из-за природных пожаров на территории Новороссийска ввели режим чрезвычайной ситуации. Для борьбы с огнём прибыло несколько пожарных расчётов из Анапы и пожарный вертолёт из Геленджика.

13 июля в селе Верхнесадовое, расположенном в Нахимовском районе Севастополя, загорелись лес и трава. Сотрудники оперативных служб ликвидировали открытое горение, площадь пожара составила 4 га. Его тушили с помощью шести автоцистерн. С 5 июля в Севастополе ввели особый противопожарный режим, который запрещает сжигать мусор, разводить костры, выжигать траву и совершать ряд других действий, повышающих риск возникновения пожаров.