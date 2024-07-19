Курск, 19 июля, 2024, 03:32 — ИА Регнум. В небе над Курской областью ночью 19 июля сбили ещё четыре украинских беспилотника. Об этом в Telegram-канале написал врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Он уточнил, что уничтожены БПЛА самолётного типа и поблагодарил подразделения противовоздушной обороны за защиту.

Как сообщало ИА Регнум, российские средства ПВО в ночь на 19 июля уничтожили над Курской областью семь вражеских беспилотников.

Силы ПВО в течение ночи 18 июля сбили 35 украинских беспилотников, также уничтожены десять безэкипажных катеров.