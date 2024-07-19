Над Курской областью сбили ещё четыре украинских беспилотника
Курск, 19 июля, 2024, 03:32 — ИА Регнум. В небе над Курской областью ночью 19 июля сбили ещё четыре украинских беспилотника. Об этом в Telegram-канале написал врио губернатора региона Алексей Смирнов.
Иван Шилов ИА Регнум
Обломки БПЛА
Он уточнил, что уничтожены БПЛА самолётного типа и поблагодарил подразделения противовоздушной обороны за защиту.
Как сообщало ИА Регнум, российские средства ПВО в ночь на 19 июля уничтожили над Курской областью семь вражеских беспилотников.
Силы ПВО в течение ночи 18 июля сбили 35 украинских беспилотников, также уничтожены десять безэкипажных катеров.