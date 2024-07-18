Москва, 18 июля, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти экс-главы Верховного суда Вячеслава Лебедева. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Совет Федерации РФ/РИА Новости Вячеслав Лебедев

В частности, глава государства рекомендовал присвоить имя Лебедева одному из скверов в Москве и Российскому государственному институту правосудия, а также установить мемориальную доску на доме, где жил экс-глава Верховного суда.

Лебедев внёс выдающийся вклад в развитие отечественной судебной системы и юридической науки, отметил президент.

Как передавало ИА Регнум, Вячеслав Лебедев скончался в Москве 23 февраля на 81-м году жизни. Он возглавлял Верховный суд с 1989 года.

Путин приехал на церемонию прощания с председателем Верховного суда, а ранее выразил соболезнования родным и близким Лебедева. Президент отметил, что коллеги ценили Лебедева за высочайший профессионализм, принципиальность и преданность делу.

Председатель Верховного суда был замечательным человеком и настоящим патриотом, память о нём навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, учеников, подчеркнул глава государства.