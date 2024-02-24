Путин высоко оценил вклад Лебедева в создание судебной системы России
Москва, 24 февраля, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Председатель Верховного Суда Вячеслав Лебедев внёс выдающийся вклад в создание российской правовой и судебной системы, сообщил 24 февраля президент Владимир Путин.
kremlin.ru
«Вячеслав Михайлович был блестящим юристом, крупным учёным, педагогом. Он посвятил себя служению Закону, внёс поистине выдающийся вклад в становление и развитие современной отечественной правовой и судебной системы, юридической науки», — сообщил Путин.
Как сообщало ИА Регнум, пресс-служба Верховного Суда 24 февраля распространила информацию о том, что Лебедев скончался в Москве.
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