Москва, 24 февраля, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Председатель Верховного Суда Вячеслав Лебедев внёс выдающийся вклад в создание российской правовой и судебной системы, сообщил 24 февраля президент Владимир Путин.

kremlin.ru

«Вячеслав Михайлович был блестящим юристом, крупным учёным, педагогом. Он посвятил себя служению Закону, внёс поистине выдающийся вклад в становление и развитие современной отечественной правовой и судебной системы, юридической науки», — сообщил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-служба Верховного Суда 24 февраля распространила информацию о том, что Лебедев скончался в Москве.

новость дополняется