Москва, 24 февраля, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев умер в Москве на 81-м году жизни, сообщила 24 февраля пресс-служба суда.

Владимир Астапкович/РИА Новости Вячеслав Лебедев

«С глубоким прискорбием сообщаем о том, что 23 февраля 2024 года ушёл из жизни председатель Верховного суда Российской Федерации Вячеслав Михайлович Лебедев», — сообщили в суде.

С 13 декабря 1970 года Лебедев был народным судьёй Ленинградского районного суда Москвы, с 1977 года возглавлял Железнодорожный районный народный суд Москвы. В 1984 году его назначили зампредседателя Московского городского суда, а в 1986 году — председателем Мосгорсуда.

Лебедев возглавлял Верховный суд с июля 1989 года. На должность председателя Верховного суда его переназначали в 1999, 2007, 2012 годах, в 2019 году — сроком на шесть лет.

«Он внёс неоценимый вклад в укрепление и развитие отечественной судебной системы, становление конституционных и законодательных основ независимой судебной власти, формирование органов судейского сообщества», — отметили в суде.

Отмечается, что Лебедев уделял особое внимание обеспечению единообразия судебной практики, гуманизации уголовного законодательства и повышению открытости правосудия, его доступности и социальной направленности.

Лебедева всегда отличали государственное мышление и чувство высокой ответственности за правосудие, а также такие качества, как справедливость, такт, твёрдость, чуткость, требовательность, отзывчивость, мудрость, проницательность, сообщили в суде.