Москва, 28 февраля, 2024, 10:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин приехал на церемонию прощания с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым, которая проходит в Колонном зале Дома Союзов в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В зале установлен большой экран с портретом Лебедева, расставлены венки. Во время церемонии службу несёт почетный караул.

Рядом с гробом Лебедева установлены его портрет и отличительные знаки, которыми при жизни был награждён председатель Верховного суда.

Как передавало ИА Регнум, 24 февраля пресс-служба Верховного суда сообщила, что Лебедев скончался в Москве. Он умер 23 февраля на 81-м году жизни. Лебедев возглавлял Верховный суд с 1989 года. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.

Путин выразил соболезнования родным и близким Лебедева. Глава государства отметил, что знавшие Лебедева коллеги ценили его за высочайший профессионализм, принципиальность и преданность делу. Председатель Верховного суда был замечательным человеком и настоящим патриотом, память о нём навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, учеников, подчеркнул глава государства.