Берлин, 18 июля, 2024, 17:22 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что последний раз разговаривал с президентом России Владимиром Путиным 2,5 года назад. Об этом он сообщил в ходе интервью немецкой газете Handelsblatt.

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Во время диалога с главой Сербии журналист отметил, что Белград сближается с Москвой и Пекином. Он напомнил, что согласно высказыванию правительства Германии, желающим вступить в Евросоюз (ЕС) государствам нежелательно сидеть на двух стульях. Вучич ответил, что «сидит только на одном стуле — сербском», имея в виду, что власти страны действуют в рамках своих интересов.

«Я не говорил с Владимиром Путиным 2,5 года», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября 2023 года президент республики заявил, что вступление Сербии в ЕС является приоритетом для властей государства. Он также подчеркнул, что Белград открыт для переговоров и контактов, в том числе и с странами Европы и с США.

25 июня помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал журналистам, что Владимир Путин пока не планирует контакты с Вучичем после сообщений о поставках Сербией оружия Киеву.