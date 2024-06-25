Москва, 25 июня, 2024, 09:21 — ИА Регнум. У президента России Владимира Путина пока не запланированы контакты с коллегой из Сербии Александром Вучичем после сообщений о поставках Белградом оружия Киеву. Об этом 25 июня рассказал журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков на полях «Примаковских чтений».

Kremlin Pool/Global Look Press Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич

Ушакову задали вопрос о предстоящих контактах лидеров России и Сербии на фоне сообщений о попадании проданного Белградом западным странам оружия на Украине.

«Нет, пока такие контакты не запланированы», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня газета Financial Times написала, что Белград с 2022 года экспортировал боеприпасы на 800 млн евро в разные страны мира и они могли попасть и в распоряжение ВСУ. Вучич подтвердил изданию эту информацию, назвав такой экспорт частью «экономического возрождения».

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель 24 июня назвал несовместимым со стремлением Сербии в сообщество поддерживание республикой связи с Россией. По его словам, в объединении уже есть страна с позицией, которая не совпадает с мнением Брюсселя, и в сообществе такие государства больше не нужны.

Путин в марте 2024 года заявил о духовной близости России и Сербии. Глава государства также назвал республику самым надёжным союзником.