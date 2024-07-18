Геническ, Херсонская область, 18 июля, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали жителя села Червоное Херсонской области по подозрению в участии в незаконном вооружённом формировании, запрещённом на территории России, сообщили 18 июля ИА Регнум в пресс-службе управления службы по региону.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В релизе говорится, что задержанный в 2016 году добровольно вступил и принимал активное участие в деятельности функционировавшего на территории Украины «Крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ).

Помимо продовольственной, энергетической и водной блокады Крыма, указали в ФСБ, целями этого батальона являются нарушение целостности РФ, а также вооружённая борьба за возвращение полуострова в состав Украины.

«В отношении задержанного Геническим межрайонным следственным отделом СУ СК России по Херсонской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к указанной противоправной деятельности.

Как передавало ИА Регнум, в мае в Херсонской области задержали женщину, которая помогала ВСУ, собирая сведения о российских военных. Её заподозрили в государственной измене. Гражданка России на допросе рассказала, что передавала в Киев данные о российских войсках и военной технике в октябре 2022 — ноябре 2023 года. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

Также в этом месяце сотрудниками УФСБ России по Херсонской области был задержан завербованный ГУР Украины сотрудник МЧС РФ, который готовил диверсию в регионе.