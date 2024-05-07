Херсон, 7 мая, 2024, 16:05 — ИА Регнум. УФСБ России по Херсонской области пресечена деятельность россиянина, сотрудника МЧС России по Херсонской области, который был завербован военной разведкой Украины и готовил диверсию. Об этом сообщили в УФСБ.

Кадр из видео

Как рассказали в ФСБ, мужчина 1987 года рождения по заданию Главного управления разведки минобороны Украины привёз и хранил по месту жительства в селе Каиры самодельные взрывные устройства. С помощью них он планировал осуществить диверсионно-террористические акты в Херсонской области.

«В отношении задержанного СО УФСБ России по Херсонской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией». В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к указанной противоправной деятельности», — указала в ФСБ.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3887230" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

6 мая стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области гражданина Украины, который собирал данные о российских военных и дислокации техники. На допросе мужчина заявил, что раскаивается в содеянном.