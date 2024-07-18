Вашингтон, 18 июля, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Сенатор от штата Нью-Джерси Роберт Менендес опроверг сообщения о намерении уйти в отставку, появившиеся в СМИ на фоне судебного процесса о коррупции. Об этом сообщает 18 июля CBS.

Senator Bob Menendez

Ранее суд присяжных штата Нью-Йорк признал сенатора виновным по делу о коррупции и работе на Египет и Катар незарегистрированным иноагентом. Телекомпания NBC, ссылаясь на источники, сообщила, что Менендес выразил желание завершить карьеру законодателя.

«Я могу сказать, что я не подавал в отставку и не говорил [об этом] ни с кем из так называемых коллег», — сказал Менендес.

Он предположил, что его пытаются вынудить к подобным заявлениям, и подчеркнул, что это худший способ заставить его действовать.

Приговор Менендесу должны вынести 29 октября, сенатору грозит тюремное заключение. Виновным себя Менендес не признаёт и собирается оспорить вердикт.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения Менендесу и его супруге Надин в «отношениях коррупционного характера с тремя бизнесменами» из его родного штата Нью-Джерси. В ходе обысков в доме сенатора обнаружили 3 кг золота и более $550 тыс. наличными.

По версии следствия, Менендес брал взятки за содействие Египту в получении военной помощи и продаже вооружений. Кроме того, по данным прокуратуры США, сенатор передавал Каиру правительственную информацию и принуждал сотрудников американского министерства сельского хозяйства к действиям в пользу египетской стороны.

В 2014 году Россия запретила въезд Менендесу «на основе взаимности в связи с американскими санкциями по Украине и Крыму». В 2021 году возглавляемая им группа демократов внесла на рассмотрение Конгресса законопроект об ограничениях против РФ, получивший название «мать всех санкций».