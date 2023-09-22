Вашингтон, 22 сентября, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Главу комитета по иностранным делам сената Конгресса США, автора антироссийской «матери всех санкций» Роберта Менендеса обвинили в коррупции. Об этом стало известно 22 сентября.

CNP/ADMEDIA/GLOBALLOOKPRESS Роберт Мендес с супругой

Обвинения политику предъявила прокуратура Южного округа Нью-Йорка. Менендесу и его супруге вменили «вовлечение в коррупционные связи» с тремя предпринимателями из Нью-Джерси. Чета якобы получила от них «сотни тысяч долларов» в виде взяток, заявили в прокуратуре.

Обвинение отметило, что Менендес получал наличные деньги, золотые слитки, автомобили и другие представляющие ценность вещи. Утверждается, что взамен он предоставлял правительственную информацию и давил на сотрудников министерства сельского хозяйства в интересах Египта. Ранее главу комитета уже привлекали к суду по обвинению в коррупции, но оправдали.

В 2021 году группа демократов во главе с Менендесом внесла на рассмотрение парламента «мать всех санкций», законопроект антироссийских ограничений в случае начала Россией боевых действий на территории Украины. По словам политика, «мать всех санкций» должна была иметь разрушительные последствия, но Конгрессу не хватило времени на её рассмотрение до ухода на каникулы.