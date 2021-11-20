Вашингтон, 20 ноября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Санкции в отношении России в случае ее «вторжения на Украину» предложил ввести сенатор США, глава комитета по международным делам американского Конгресса Роберт Менендес. Текст соответствующей поправки к проекту оборонного бюджета страны на следующий финансовый год (начался 1 октября) 19 ноября был размещен на сайте Конгресса США.

Цитата из м/ф «В синем море, в белой пене...». Реж. Робер Саакянц. 1984. СССР Санкции

Как указывается в поправке, США «новые значимые санкции следует ввести в случае, если правительство РФ будет осуществлять военную эскалацию или другие враждебные операции против Украины».

Также Менендес предлагает президенту США каждые 15 дней оценивать, имеется ли «значительная эскалация военных действий» в сравнении с положением дел до 1 ноября текущего года. При этом в случае, если американские власти решат, что это происходит, они должны ввести ряд санкций против РФ в течение 30 дней.

Помимо того, поправка содержит предложение ввести санкции против любой компании или лица, которые принимают участие в проекте «Северный поток — 2».

При этом предполагается введение санкций в отношении российских банков, государственных учреждений, нефтегазового сектора и предприятий по добыче полезных ископаемых, а также против первичного и вторичного размещения суверенного долга РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее десять членов палаты представителей Конгресса США направили обращение к главе Госдепа Энтони Блинкену, в котором раскритиковали слабую позицию главы Белого дома Джо Байдена по отношению к России. Конгрессмены призвали увеличить военную помощь Украине, а также ввести санкции против крупных российских компаний.