Берлин, 18 июля, 2024, 04:47 — ИА Регнум. Ведущим мировым державам рано или поздно необходимо вернуться к обсуждению вопросов контроля над вооружениями и договориться об их сокращении. Соответствующее заявление сделал в интервью телеканалу ARD канцлер ФРГ Олаф Шольц.

ИА Регнум Шольц, немецкие ракеты

«Всё, что мы делаем, должно привести к тому моменту, даже если он сейчас кажется далёким, когда вопросы контроля над вооружениями будут обсуждаться крупнейшими мировыми державами и мы выйдем из гонки вооружений, договорившись друг с другом о сокращении вооружений», — ответил Шольц на вопрос, понимает ли он опасения жителей Германии о вероятности начала холодной войны.

Канцлер добавил, что Россия вышла из всех соглашений о разоружении, на это нужно отреагировать. Германии необходимо быть настолько сильной, чтобы никто на неё не нападал, заключил Шольц.

Как передавало ИА Регнум, 10 июля пресс-служба Пентагона объявила о планах США начать в 2026 году размещать на немецкой территории дальнобойные ударные системы, включая гиперзвуковое оружие. В американском минобороны уточнили, что у этих систем будет значительно большая дальность действия, чем у размещённых в Европе сейчас.

После этого глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов обвинил США и Германию в подрыве международной безопасности. Он добавил, что американские стратеги подводят к тому, что именно Европа рискует стать театром обострения военно-политической напряжённости с катастрофическими последствиями. По словам дипломата, в Вашингтоне и Берлине окончательно предали забвению уроки прошлого, но история показывает, что рано или поздно им придётся договариваться с Россией и убирать обратно «всё это железо» или уничтожать его.