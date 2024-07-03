Владивосток, 3 июля, 2024, 04:15 — ИА Регнум. В Приморском крае арестовали местного жителя по обвинению в передаче Главному управлению разведки (ГУР) Украины информации об уязвимых местах на железной дороге. Об этом сообщили в краевом пограничном управлении ФСБ России.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Железная дорога

Приморец предоставлял сотрудникам ГУР консультации и передавал информацию не только об уязвимых местах на объектах железнодорожного транспорта, но и о способах выведения их из строя, уточнили в ведомстве.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Государственная измена», ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Как сообщала ИА Регнум, в Челябинске сотрудники ФСБ задержали сторонника украинских националистических структур, который размещал в Сети призывы, угрожающие безопасности России.

Жителя Темрюка Краснодарского края, который ранее был задержан при попытке выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против ВС России, приговорили к шести годам колонии строгого режима.

Сотрудники ФСБ 24 июня задержали в Крыму бывшего следователя МВД по подозрению в госизмене. Мужчина передавал СБУ личную информацию о гражданах, используя закрытые базы. Он работал старшим следователем в МВД Крыма в Симферополе.