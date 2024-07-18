Киев, 18 июля, 2024, 03:44 — ИА Регнум. На Украине ночью 18 июля взрывы прогремели на фоне объявленной воздушной тревоги в Днепропетровске и Кривом Роге. Об этом сообщил телеканал ТСН.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Подробной информации об инцидентах не поступало. Местные власти не комментировали взрывы.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 17 июля в Киеве прогремели взрывы, проинформировало украинское издание «Общественное». Мэр города Виталий Кличко подтвердил, что в столице были слышны взрывы на фоне звучавшего сигнала воздушной тревоги. Также известно, что звуки взрывов были слышны ранее в Полтавской и Днепропетровской областях.

Группировка ВС РФ «Днепр» уничтожила два полевых склада боеприпасов ВСУ. Её подразделения за сутки поразили три бригады вооружённых сил Украины (ВСУ), лишив их нескольких единиц техники.