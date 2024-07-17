Киев, 17 июля, 2024, 23:21 — ИА Регнум. Вечером 17 июля в Киеве были слышны взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

Отмечается, что в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях объявлена воздушная тревога.

Мэр Киева Виталий Кличко также подтвердил, что в городе слышны взрывы и звучит сигнал воздушной тревоги.

«Взрывы — на левом берегу столицы. Работают силы ПВО», — написал Кличко в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июля группировка ВС РФ «Днепр» уничтожила два полевых склада боеприпасов ВСУ. Её подразделения за сутки поразили три бригады вооружённых сил Украины (ВСУ), лишив их нескольких единиц техники.

Десантники группировки войск «Днепр» Вооружённых сил России с помощью «Ланцета» поразили станцию радиоэлектронной борьбы ВСУ на правом берегу Днепра.

В июне российские бойцы боеприпасом «Ланцет» уничтожили украинский самолёт Су-25 на аэродроме в Днепропетровской области.

Российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре, ранее заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.