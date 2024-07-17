Киев, 18 июля, 2024, 01:02 — ИА Регнум. На Украине взрывы прогремели в Полтавской и Днепропетровской областях. Об этом сообщил телеканал ТСН.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, предупреждающие об опасности с воздуха сирены звучат в Днепропетровской и Полтавской областях. Воздушную тревогу также объявили в подконтрольных Киеву районах Запорожской области, где тоже были слышны звуки взрывов.

Подробности инцидентов не сообщаются. Комментарии от местных властей не поступали.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 17 июля в Киеве прогремели взрывы, проинформировало украинское издание «Общественное». Мэр города Виталий Кличко подтвердил, что в столице были слышны взрывы на фоне звучавшего сигнала воздушной тревоги.

По всей территории Украины вечером 17 июля взвыли сирены воздушной тревоги.

Боевики ВСУ с помощью дронов атаковали ещё семь населённых пунктов Белгородской области. Предварительно, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил 17 июля губернатор региона Вячеслав Гладков.