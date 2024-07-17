Москва, 18 июля, 2024, 02:04 — ИА Регнум. В Москву вечером 17 июля прибыли 95 российских военнослужащих, возвращённых из украинского плена. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Mil.ru Самолёт Ил-76

«Освобожденных военнослужащих доставили в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ», — уточнили журналисты в Telegram-канале.

Обмен российских и украинских военнопленных проходил по формуле «95 на 95».

Российских бойцов доставили в столицу военно-транспортным самолётом Ил-76.

Как передавало ИА Регнум, 17 июля уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что переговоры с Киевом о возвращении пленных проходят непросто. По её словам, Украина удерживает ещё многих российских военных. Омбудсмен поблагодарила Министерство обороны и спецслужбы, чьи усилия возвращают бойцов к их родным.

Ранее Москалькова призывала Украину ускорить обмен военнопленными, который задерживается из-за отсутствия встречной разумной инициативы со стороны Киева. Она уточняла, что стороны провели более 40 обменов.