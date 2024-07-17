Белгород, 17 июля, 2024, 23:25 — ИА Регнум. Боевики ВСУ с помощью дронов атаковали ещё семь населённых пунктов Белгородской области. Предварительно, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил 17 июля в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Сергей Батурин/РИА Новости

Он уточнил, что в селе Старый Хутор Валуйского городского округа в результате атаки беспилотника в одном частном домовладении были выбиты окна, посечены кровля и забор. Повреждения получили два легковых автомобиля.

В районе хутора Михайловка дрон-камикадзе атаковал комбайн. У машины повреждены бак, колёса и заднее стекло.

В селе Козинка Грайворонского городского округа после атак двух БПЛА в одном частном доме посекло кровлю и фасад, в другом — была повреждена крыша летней кухни.

В селе Мокрая Орловка в результате двух сбросов взрывных устройств с беспилотника загорелись стройматериалы на территории частного домовладения.

В селе Новостроевка-Первая боевики сбросили с беспилотника взрывное устройство на автомобиль, машина полностью сгорела.

В селе Вознесеновка Шебекинского городского округа после атаки FPV-дрона пострадала крыша частного дома.

Ещё один FPV-дрон нанёс удар по частному дому в селе Муром. В результате дом был полностью разрушен, заключил Гладков.

Ранее в этот же день ВСУ обстреляли село Новая Таводжанка, ранение получил один мирный житель. Кроме того, пострадали семь частных домовладений.

Очередному обстрелу подвергся город Шебекино. Ранены три человека, повреждены три многоквартирных дома, коммерческий и социальный объекты, три автомобиля и линии электро — и газоснабжения.

Как передавало ИА Регнум, 16 июля губернатор Белгородской области также сообщил, что за период проведения спецоперации на Украине в регионе погибли более 200 мирных жителей, а более 1100 человек получили ранения.

Вячеслав Гладков объявил, что с 23 июля будет ограничен доступ в 14 населённых пунктов Белгородской области, где оперативная ситуация складывается крайне сложно. На въездах в населённые пункты будут установлены контрольно-пропускные пункты. Въезд общественного транспорта, в том числе такси, будет запрещён. Местные жители, в случае необходимости приехать, должны будут подать заявку главам поселений или муниципалитетов. Пропускать на территорию женщин и детей не будут. Оставленные дома будут охраняться силами Минобороны. Жителям данных посёлков выделят средства на аренду жилья.