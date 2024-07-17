Москва, 17 июля, 2024, 17:22 — ИА Регнум. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) передала в доход РФ акции компаний, связанных с алкогольным холдингом Global Spirits украинского предпринимателя Евгения Черняка (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), владельца бренда «Хортица», сообщила 17 июля пресс-службе ФССП.

Petrov Sergey/Global Look Press

В частности, в доход государства обращены компании ООО «Стандарт качества», ООО «Русский север», ООО «Родник и К», ООО «Крымский винный дом», ООО «Традиции успеха», ООО «Новый уровень», а также часть акций АО «Феодосийский завод коньяков и вин».

В ФССП уточнили, что в доход России обращены доли в уставных капиталах юридических лиц и акции, зарегистрированные за гражданами, «в связи с осуществлением экстремистской деятельности».

Как передавало ИА Регнум, в мае Ленинский районный суд Курска арестовал активы группы юридических лиц, ранее связанных с Черняком, владеющего торговыми марками «Хортица», «Первак» и «Шустов».

В августе 2023 года Хамовнический суд Москвы заочно арестовал основателя холдинга Global Spirits в рамках дела о финансировании терроризма. В отношении Черняка суд избрал меру пресечения в виде задержания под стражу на два месяца с момента задержания или экстрадиции на территорию РФ.

В перечень террористов и экстремистов украинского бизнесмена Росфинмониторинг внёс 10 июля. По данным следствия, в период с февраля по апрель 2022 года Черняк и несколько других лиц финансировали Вооружённые силы Украины для осуществления на территории России террористической деятельности.