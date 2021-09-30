Москва, 30 сентября, 2021, 18:06 — ИА Регнум. Выходца из Таджикистана Руслана Бобиева задержала полиция Москвы после фотосессии на фоне храма Василия Блаженного, сообщает 30 сентября «Спутник Таджикистан».

Дарья Антонова ИА REGNUM Спасская башня и Собор Василия Блаженного

Мужчина является блогером и имеет более 100 тыс. подписчиков в Instagram. На одном из снимков Мужчина и его спутница-блондинка имитируют оральный секс на фоне православного храма. На женщине надета полицейская куртка, а фотография сопровождается подписью: «Трудовой кодекс — не Уголовный, можно и нарушить».

По данным СМИ, появилась информация о задержании блогера. Его страницы в социальных сетях сейчас либо скрыты, либо удалены, однако в интернете распространили скриншоты публикации.

Агентство уточняет, Бобиев родился в Таджикистане, переехал оттуда сначала в Сочи, затем в Москву, где поступил в МГУ им. Михаила Ломоносова.