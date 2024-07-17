Москва, 17 июля, 2024, 13:24 — ИА Регнум. За сутки в зоне ответственности группировки войск «Юг» Вооружённые силы Украины потеряли до 610 военнослужащих. Об этом 17 июля сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine

Он отметил, что подразделения Южной группировки войск в ходе активных действий нанесли поражение живой силе и боевой технике 5-й штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Красное и Константиновка Донецкой Народной Республики.

«ВСУ потеряли до 610 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля», — проинформировал Конашенков.

Также в ходе контрбатарейной борьбы были поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», две 152-мм гаубицы Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, две 152-мм гаубицы «Мста-Б». Кроме того, было уничтожено два склада боеприпасов ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, 16 июля в Министерстве обороны сообщили, что подразделения группировки ВС РФ «Юг» за сутки заняли более выгодные рубежи. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за указанный период составили до 560 человек. Подразделения Южной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 30-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Григоровка, Верхнекаменское, Николаевка, Катериновка, Зализнянское и Часов Яр Донецкой Народной Республики.

Также подразделения группировки отразили атаку штурмовой группы противника. ВСУ потеряли несколько единиц техники, в том числе танк, две боевые бронированные машины, три 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30, три 105-мм гаубицы М119. Кроме того, были уничтожены станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Хортица-М», а также семь полевых складов боеприпасов ВСУ.

Кроме того, средства ПВО сбили самолёт Як-52 с пулемётной установкой, а также шесть ракет ATACMS.