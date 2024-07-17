ВСУ за сутки потеряли более 170 бойцов в боях с группировкой ВС РФ «Север»
Москва, 17 июля, 2024, 13:14 — ИА Регнум. ВСУ за сутки потеряли более 170 бойцов в боях с группировкой ВС РФ «Север». Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил на брифинге.
Иван Шилов ИА Регнум
Он отметил, что подразделения группировки отразили контратаку, а также уничтожили склад боеприпасов противника.
Как сообщало ИА Регнум, штурмовые подразделения Северной группировки российской армии захватили и зачистили позиции ВСУ, взяв в плен киевских боевиков.