Запорожская область, 17 июля, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Место дислокации украинских подразделений в районе запорожского села Работино поражено в результате удара, сообщил 17 июля в Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

РИА Новости/Александр Вильф

По данным подполья, российская неуправляемая ракета прилетела «в сарай», где находились бойцы ВСУ с тремя миномётами и минами. В результате огневая точка и личный состав были уничтожены.

Раненым эвакуироваться не удалось, их накрыли артиллерийским огнём, добавил подпольщик.

Как сообщало ИА Регнум, к 15 мая российские военные полностью освободили от ВСУ село Работино в Запорожской области.