Мелитополь, 15 июня, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Боевой дух Вооружённых сил Украины на запорожском направлении в зоне проведения спецоперации надломила потеря села Работино. Об этом 15 июня заявил глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА Регнум ВСУ

«По запорожскому фронту у противника резко упал морально-боевой дух», — привёл его слова RT.

Рогов уточнил, что общее психологическое состояние ВСУ оказалось надломлено из-за потери Работино и сейчас начала снижаться их боеспособность.

Общественник добавил, что украинское руководство в попытке хоть немного исправить ситуацию привлекло к работе с бойцами ВСУ боевых психологов и пропагандистов, однако, по его мнению, это Киеву уже не поможет.

Как передавало ИА Регнум, в Министерстве обороны 15 мая сообщили о полном освобождении силами российской группировки войск «Днепр» от ВСУ Работино в Запорожской области.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 2 июня рассказал, что ВС России нанесли удары по позициям украинской армии севернее села Работино. Военный уточнил, что за сутки ВСУ лишились на этом направлении до 70 бойцов и шести автомобилей.