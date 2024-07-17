Москва, 17 июля, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Ракета поразила командный пункт Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве, есть погибшие и раненые. Об этом сообщает 17 июля «Российская газета».

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По информации российских силовых структур, удар был нанесён в начале текущей недели. В результате был поражён командный пункт, уничтожены несколько офицеров.

Указано также, что был легко ранен первый заместитель главы СБУ. Согласно данным на сайте украинской спецслужбы, это руководитель Антитеррористического центра при СБУ Сергей Андрущенко.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июля Минобороны заявило о нанесении удара высокоточным оружием по месту проведения служебного совещания командного состава ВСУ. Результатом удара стало уничтожение четырёх американских установок РСЗО HIMARS и до 35 обслуживавших их иностранных специалистов.

Украинские власти планируют эвакуировать чиновников из Ореховского и Гуляйпольского районов Запорожской области. Такой информацией располагает пророссийское подполье в Николаеве. Из Киева чиновникам в поступил приказ собрать родных, уничтожить документы и приготовиться к эвакуации.