Мелитополь, 16 июля, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Власти Украины планируют эвакуировать чиновников из двух районов Запорожской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передаёт Lenta.ru.

РИА Новости/ Евгений Биятов

По словам Лебедева, украинским чиновникам в Ореховском и Гуляйпольском районах было приказано собрать свои семьи, уничтожить документы и быть готовыми к эвакуации.

Кроме того, Лебедев рассказал, что в населённых пунктах этих районов действуют «похитители детей», которые пытаются вынудить родителей отдать им несовершеннолетних детей под предлогом эвакуации.

Как передавало ИА Регнум, по информации подполья, 10 июля российские военные нанесли удар по местам во временно подконтрольной Киеву части Запорожской области, в которых ВСУ прятали тяжёлую технику. Уточняется, что в Малой Токмачке ВСУ с помощью труда заключённых ремонтировали технику.

10 июля Лебедев рассказал, что армия России уничтожила секретный склад ВСУ в порту Черноморска в Одесской области. По его словам, в тот момент на военном объекте находились наёмники из Британии.

Ранее в этот же день официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Improved HAWK, а также склады хранения безэкипажных катеров ВСУ. Также армия России нанесла удары по скоплениям живой силы и военной техники украинских боевиков в 131 районе.