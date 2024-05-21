Москва, 21 мая, 2024, 09:12 — ИА Регнум. Четверо предполагаемых исполнителей теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» не стали обжаловать постановление суда, продлевающее срок их содержания под стражей до 22 августа. Информация об этом содержится в картотеке столичных судов общей юрисдикции.

Сергей Булкин/ТАСС

Постановления о продлении ареста не были обжалованы и вступили в силу в отношении Далерджона Мирзоева (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), Муродали Рачабализоды (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), Мухаммадсобира Файзова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Шамсидина Фаридуни (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Ряд других фигурантов дела о теракте оспорили продление ареста. Обвиняемых держат в одиночных камерах ради их безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, 12 человек арестованы по обвинению в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Басманный суд Москвы 17 мая оставил их всех под стражей. В числе арестованных Исроил Исломов (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Диловар Исломов (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Аминчон Исломов (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) и Алишер Касимов (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). По данным следствия, все четверо знали о намерении террористов и способствовали им в подготовке теракта. Так, Исломов и два его сына продали террористам автомобиль Renault, на котором они скрылись с места преступления, а Касимов сдавал им квартиру.

В пособничестве террористам обвиняются ещё четверо. Это Лутфуллои Назримада (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Джумахон Курбонов (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Якубджон Юсуфзода (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Муххамад Зоир Шарипзода (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). По версии следствия, Курбонов обеспечивал соучастников преступления средствами связи и деньгами для оплаты счетов.

Нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске было совершено вечером 22 марта. Четверо вооружённых террористов ворвались в здание и открыли огонь по посетителям, а потом устроили поджог. В результате погибли 145 человек, включая шестерых детей. Пострадали 550 человек. Предполагаемых исполнителей теракта заключили под стражу 25 марта. Президент Владимир Путин пообещал, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокусе».

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что показания задержанных по делу о теракте в «Крокусе» подтверждают украинский след. Исполнителям теракта поступали с Украины значительные суммы денежных средств, пояснил он.

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что теракт финансировался через несколько организаций с использованием криптовалюты. В схеме задействовали граждан целого ряда стран.