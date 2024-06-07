Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 05:28 — ИА Регнум. В Красногорске на месте торгового центра «Крокус Сити Холл» может быть построен памятный сквер. Обсуждения на эту тему уже ведутся, заявил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьёв на полях Петербургского международного экономического форума.

Иван Шилов ИА Регнум Терракт, Крокус Сити Холл

Он напомнил, что территория «Крокуса» принадлежит частному владельцу, поэтому необходимо соблюдать определённую деликатность.

«Но вместе с тем и общественное мнение, и наша позиция, конечно, предполагает строительство, организацию там сквера памятного», — сказал глава Подмосковья.

Обсуждения на этот счёт уже идут, добавил Воробьёв.

Как сообщало ИА Регнум, в конце марта сын владельца Crocus Croup Араза Агаларова, президент Agalarov Development, певец Эмин Агаларов заявил, что окончательного решения по восстановлению концертного зала нет. Владельцы будут ориентироваться на мнение губернатора Московской области, общества, возможно, на мнение президента России. Он отметил, что речь может идти о строительстве нового зала с мемориалом или только мемориала, а также о переносе зала в другое место.

Вечером 22 марта в подмосковном Красногорске был совершен теракт. Четверо вооруженных террористов ворвались в здание и открыли огонь по посетителям, после чего устроили поджог. В результате погибли 145 человек, включая шестерых детей. К утру 23 марта в Брянской области были задержаны четверо исполнителей теракта: Далерджон Мирзоев, Муродали Саидакрами Рачабализоды, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов (физические лица, внесённые в РФ в перечень террористов и экстремистов). Все они направлялись в сторону украинской границы. Связь устроивших теракт с украинскими националистами удалось доказать, заявили в следственном комитете России.

Президент Владимир Путин пообещал, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокусе».