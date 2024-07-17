Вашингтон, 17 июля, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США, бывший глава государства Дональд Трамп заявил, что находился в очень хороших отношениях с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в опубликованном 16 июля интервью Bloomberg.

White House

По словам политика, до пандемии COVID-19 председатель КНР Си Цзиньпин был для него «очень хорошим другом», как и Путин.

«Мы с Путиным очень хорошо ладили в наших отношениях. Нам никогда не грозила война», — сказал Трамп.

Он добавил, что боевые действия на Украине не начались бы в случае его переизбрания на пост президента в 2020 году. Действующего лидера Джо Байдена Трамп назвал «глупым человеком», из-за действий которого Россия и Китай «заключили брак».

По словам Трампа, он отрицательно относится к введению санкций, из-за которых «все отстраняются» от США.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Трамп заявил, что лучше быть в хороших отношениях с Путиным и другими лидерами, располагающими «мощным ядерным оружием».