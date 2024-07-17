Луганск, 17 июля, 2024, 08:57 — ИА Регнум. В Харьков прибыла колонна военной техники, переданной киевскому режиму странами НАТО, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в соцсети «ВКонтакте».

Alex Skripnichuk

По информации его источников, колонну, которая двигалась на восток, заметили в Харькове вскоре после полуночи 16 июля. По городу проехали шесть автомобилей с боеприпасами, четыре автомобиля с личным составом, два бронетранспортёра, РСЗО «Град» и три самоходно-артиллерийские установки западного производства.

«В составе колонны двигались также пикапы, на которых были нанесены грузинские флаги и шеврон группировки «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — добавил Марочко.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Харьковской области российские военные уничтожили состав с боеприпасами ВСУ. Об этом со ссылкой на своих коллег сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.