Херсон, 13 июля, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили в Херсоне командный пункт Вооруженных сил Украины и ряд других военных объектов, сообщил Telegram-канал подпольной организации сопротивления «Русский Херсон».

Александр Полегенько/ТАСС

По информации представителя организации, координаты одного объекта передали сочувствующие украинские бойцы.

«Удар по нему уничтожил сам командный пункт и как минимум десять нацистских боевиков», — заявил он.

Также ВС России нанесли удары по координатам в подконтрольной Украине части Херсонской области, переданным подпольщиками. В результате были уничтожены склад с материальными средствами, семь пунктов управления беспилотниками, командный пункт, артиллерийское орудие и миномет.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по каким-либо объектам в регионе.

Как передавало ИА Регнум, 13 июля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о взрыве в районе военного аэродрома в пригороде Полтавы. Что именно произошло, уточнить невозможно, поскольку аэродром и прилегающая к нему территория ограждены блокпостами, отметил представитель подполья.

Украинские СМИ в ночь на 13 июля распространили информацию о взрывах в Харькове, Днепропетровской и Полтавской областях, а также на контролируемой Киевом территории Херсонской области.

10 июля, по информации подполья, российские военные нанесли удар по местам во временно подконтрольной Киеву части Запорожской области, в которых ВСУ прятали тяжёлую технику. Уточняется, что в Малой Токмачке ВСУ с помощью труда заключенных ремонтировали технику.