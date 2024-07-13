Харьков, Украина, 13 июля, 2024, 18:05 — ИА Регнум. В Харьковской области уничтожили состав с боеприпасами Вооружённых сил Украины. Об этом со ссылкой на своих коллег сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Министерство обороны РФ

Он уточнил, что зафиксировали несколько прилётов ― первый в 15:45 (совпадает с мск), второй — в 16:10.

«Прилёт в село Буды, около Харькова. Уничтожили состав с БК. В центре Харькова услышали, что ударили капитально», — добавил Лебедев.

По его словам, в Будах расположен большой железнодорожный узел со складами. После удара в сторону села направились машины скорой помощи, добавил подпольщик.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по каким-либо объектам на подконтрольной Киеву территории. В ведомстве неоднократно подчёркивали, что Вооружённые силы России наносят удары только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре.

Как сообщало ИА Регнум, подпольная организация сопротивления «Русский Херсон» 13 июля сообщила, что российские военные уничтожили в Херсоне командный пункт Вооружённых сил Украины, в котором находилось как минимум десять украинских военных, и ряд других военных объектов. Координаты одного объекта передали сочувствующие украинские бойцы.

В подконтрольной Украине части Херсонской области в результате нанесённых ВС России ударов уничтожили склад с материальными средствами, семь пунктов управления беспилотниками, командный пункт, артиллерийское орудие и миномёт. Подтверждения этой информации от Минобороны не поступало.

13 июля Вооружённые силы России уничтожили завод по производству взрывчатки на контролируемой киевским режимом территории.

В Минобороны 12 июля сообщили, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по замаскированной технике и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад». В ведомстве уточнили, что удар российские военные нанесли неуправляемыми авиационными бомбами ОФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.