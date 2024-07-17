Москва, 17 июля, 2024, 08:06 — ИА Регнум. В магазинах в Москве можно найти практически любой товар, продукт — новые санкции Евросоюза не сработали. Об этом заявила журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде, которая уже два года живет в России.

Алексей Иванов ИА REGNUM Магазин

Соня ван ден Энде приехала на конференцию в Москву через неделю после начала спецоперации в 2022 году. Её пригласили с группой журналистов посетить Донбасс.

Власти Голландии заблокировали её банковский счёт, ей стали поступать угрозы, и журналистка решила остаться в Москве.

С тех пор ван ден Энде уже более десяти раз побывала в зоне СВО, регулярно освещает события в России и на Украине на своём сайте.

«В Москве ситуация очень хорошая. Даже при европейских санкциях я не вижу никаких изменений с того момента, как я приехала. В магазинах можно найти практически всё, что угодно. Так что санкции не сработали», — поделилась с «РИА Новости» впечатлениями журналистка.

Как сообщало ИА Регнум, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что думал на тему смягчения или отмены антироссийских санкций в рамках соглашения о прекращении конфликта на Украине после своего возвращения в Белый дом.

Западные санкции против России привели к снижению привлекательности американского доллара в качестве мировой валюты, написало 12 июля издание Asia Times со ссылкой на прогноз главы минфина США Джанет Йеллен.