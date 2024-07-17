Глушковский район, Курская область, 17 июля, 2024, 07:56 — ИА Регнум. В Курской области ночью 17 июля в результате атаки украинского дрона пострадал дежурный спасатель, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«Сегодня ночью с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на здание пожарной части в посёлке Тёткино Глушковского района. Ранен дежурный спасатель», — уточнил он.

По словам Смирнова, пострадавшего доставили в районную больницу. В результате атаки украинского беспилотника были повреждены служебный грузовой и личный легковой автомобили.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 16 июля украинский дрон совершил атаку на завод в посёлке Коренево Курской области. Региональные власти уточнили, что вражеский коптер сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппаратуры. Пострадавших среди работников не было. В одном из технологических цехов после атаки БПЛА возник пожар.

В небе над Белгородской и Воронежской областями ночью 17 июля нейтрализовали три украинских беспилотника самолётного типа.

В ночь на 17 июля в шести регионах Украины объявляли воздушную тревогу. Сирены взвыли в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Одесской областях. Об опасности с воздуха также предупреждали жителей подконтрольных Киеву районов Херсонской и Запорожской областей. Сигнал тревоги начал распространяться с 02:04 мск. В Харьковской области сирены работали с 16 июля.