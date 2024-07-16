Киев, 17 июля, 2024, 02:40 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 17 июля в шести регионах объявили воздушную тревогу.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены взвыли в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Одесской областях. Также об опасности с воздуха предупредили жителей подконтрольных Киеву районов Херсонской и Запорожской областей.

Сигнал тревоги начал распространяться с 02:04 мск. В Харьковской области сирены работают с 16 июля.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине вечером 16 июля взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги прогремел в Одесской области.

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