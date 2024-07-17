Вашингтон, 17 июля, 2024, 07:21 — ИА Регнум. Действующий американский лидер Джо Байден заявил о готовности выйти из президентской гонки при выявлении у него проблем со здоровьем. Об этом президент США сообщил в беседе с телеканалом BET.

Сергей Корсун ИА REGNUM Байден. Выборы. США

«Если бы у меня проявилось какое-то заболевание, если бы кто-то — врачи — пришли и сказали, что у вас такая-то проблема», — ответил Байден на вопрос про выход из гонки.

По мнению главы Белого дома, единственное, что приносит возраст, — мудрость. Байден добавил, что предстоит ещё много сделать и отказываться от этого он не хочет.

Как передавало ИА Регнум, в июле бывший президент США Дональд Трамп пригласил действующего лидера страны Джо Байдена вместе пройти тест на умственные способности. Соответствующее обращение бизнесмен опубликовал в соцсети Truth Social. Трамп считает, что Байден должен срочно пройти когнитивный тест. Экс-президент отметил необходимость сделать в будущем обязательной сдачу подобного теста и теста на профпригодность для каждого кандидата на пост главы государства, независимо от возраста.

Ряд крупных спонсоров Демократической партии заморозили переводы пожертвований на сумму около $90 млн и потребовали от Джо Байдена выйти из предвыборной гонки. После дебатов общественность стала пристальнее следить за выступлениями действующего президента США. Разочарование сторонников Демократической партии усилилось на фоне недавних несвязных речей Байдена, прозвучавших на различных мероприятиях, в том числе на саммите НАТО в Вашингтоне.