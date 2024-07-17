Ростов-на-Дону, 17 июля, 2024, 07:07 — ИА Регнум. Первый энергоблок Ростовской АЭС, отключенный автоматикой 16 июля из-за сбоя в работе оборудования, снова подключили к сети. Об этом 17 июля сообщила пресс-служба «Росэнергоатома».

ArtemBegotsky Ростовская АЭС

«Ростовская АЭС в кратчайшие сроки включила энергоблок № 1 в сеть. К 05:45 17 июля блок несёт полную нагрузку в 1000 мегаватт», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Энергоблок был отключен накануне днём из-за ложного срабатывания защиты. После выявления и устранения причин сбоя в 22:28 мск блок № 1 Ростовской АЭС включили в сеть. Он выдаёт электроэнергию, необходимую для восстановления энергоснабжения в регионе.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации Ростовской АЭС не выявили. Первый, второй и четвёртый энергоблоки работают в штатном режиме. Их мощность составляет на утро 17 июля 2800 мегаватт. Третий энергоблок с 22 июня находится на плановом ремонте, заключили в «Росэнергоатоме».

Как передавало ИА Регнум, отключение энергоблока № 1 Ростовской АЭС не нарушило безопасную работу объекта. Радиационный фон на станции и в районе её расположения не изменялся и не превышает естественных фоновых значений, заверили в управлении коммуникаций АЭС.

После срабатывания аварийной защиты на Ростовской атомной электростанции 16 июля Ростов-на-Дону попал в зону временного отключения электроэнергии. Без света остались Западный район, Центр и Александровка, отмечал глава администрации города Алексей Логвиненко.