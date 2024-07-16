Ростов-на-Дону, 16 июля, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Отключение энергоблока №1 Ростовской АЭС не нарушило безопасную работу станции, сообщило 16 июля управление коммуникаций АЭС.

Григорий Сысоев/РИА Новости

Энергоблок был отключен от сети в 15:21 мск действием автоматики из-за срабатывания защиты генератора, сказано в сообщении.

«Система сработала в штатном режиме в соответствии с проектными алгоритмами. После установления и устранения причин срабатывания электрической защиты энергоблок будет подготовлен к включению в сеть», — отметило управление.

Нарушений условий безопасной эксплуатации АЭС нет, радиационный фон на станции и в районе её расположения не изменялся и не превышает естественных фоновых значений, сказано также в сообщении. Энергоблоки №2 и 4 работают в штатном режиме.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года автоматика отключила от сети первый энергоблок Калининской атомной электростанции, которая находится в Удомле Тверской области. Пресс-служба станции отмечала, что после устранения причин срабатывания энергоблок будет вновь включен в сеть и что нарушений пределов и условий его безопасной эксплуатации зафиксировано не было.

В том же месяце действием автоматики был отключен энергоблок №3 Кольской АЭС в Мурманской области. Отключение было произведено в безопасном режиме в соответствии с проектными алгоритмами. Уровень радиационного фона соответствовал значениям естественного природного фона в регионе.