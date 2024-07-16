Ростов-на-Дону, 16 июля, 2024, 21:02 — ИА Регнум. Ростов-на-Дону попал в зону временного отключения электроэнергии после срабатывания аварийной защиты на Ростовской атомной электростанции (АЭС), сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своём Telegram-канале.

Григорий Сысоев/РИА Новости

«Ростов-на-Дону попал в зону временного отключения электроэнергии. Без света остались Западный, Центр и Александровка», — написал он.

Для бесперебойного электроснабжения лечебных учреждений проводится их переключение на резервные линии, сообщил мэр. После восстановления электроснабжения от Ростовской АЭС все потребители будут оперативно подключены к электроснабжению, добавил Логвиненко.

Как передавало ИА Регнум, из-за сбоя в работе оборудования Ростовской АЭС 16 июля в нескольких регионах были введены ограничения. В Ставропольском крае временно ограничили потребление на 140 мегаватт.

Ранее управление коммуникаций Ростовской АЭС сообщило, что отключение энергоблока № 1 не нарушило безопасную работу станции. Энергоблоки станции № 2 и № 4 работают в штатном режиме.