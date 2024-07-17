Вашингтон, 17 июля, 2024, 04:40 — ИА Регнум. Обещание членства Украины в НАТО является худшим из возможных решений. Об этом 16 июля написал американский сенатор Рэнд Пол (республиканец) в статье для журнала The American Conservative.

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«Настойчивые требования НАТО о том, что Украина однажды присоединится к альянсу, только стимулируют Россию продолжать конфликт. Вместо работы над достижением мира путём переговоров, политика НАТО, проводимая в основном администрацией Белого дома, обеспечит продолжение бойни на Украине», — отметил автор.

Пол считает, что приглашать другие страны в НАТО можно в случае, если это повысит безопасность нынешних членов альянса. Включение Украины привело бы к прямо противоположному результату и увеличило риск прямого военного конфликта НАТО с Россией.

В интересы США не входит война против РФ ради Украины. К тому же ядерный арсенал России превышает 5000 единиц, указал сенатор.

На саммите НАТО администрация президента США Джо Байдена должна была решиться поднять вопрос дипломатического предложения по мирному урегулированию, заключил представитель Республиканской партии.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля пресс-служба НАТО опубликовала совместную декларацию участников саммита альянса в Вашингтоне. В ней был тезис о «необратимом пути» вступления Украины в блок. При этом в документе уточнялось, что пока НАТО не готово направить Киеву прямое приглашение, в том числе и из-за отсутствия консенсуса по этому вопросу среди государств альянса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 июля оценил принятую на саммите НАТО декларацию. Представитель Кремля отметил, что западные противники России не являются сторонниками мира и диалога по Украине, а альянс — это инструмент для конфронтации, а не для мира и безопасности.

Украину никогда не включат в состав НАТО, военный альянс пытается превратить страну в средство уничтожения России, заявил в интервью aif.ru заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он напомнил, что генсек блока Йенс Столтенберг не исключил возможности вступления Украины в Североатлантический альянс в 2034 году. К этому времени своих постов лишатся руководители нынешних натовских стран, да и самой Украины, вполне вероятно, не будет, добавил зампред Совбеза.