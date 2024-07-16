Вашингтон, 17 июля, 2024, 00:15 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 16 июля назвал «красочным» выступление постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации.

Иван Шилов ИА Регнум СБ ООН

«Благодарю представителя Соединённых Штатов за красочное выступление», — сказал Лавров и предоставил на правах председательства РФ в СБ ООН слово представителю Мальты.

В ходе своего выступления американский посол вновь озвучила позиции администрации Белого дома на тему украинского кризиса, многократно опровергаемые российской стороной.

Как передавало ИА Регнум, ночью 16 июля в Нью-Йорк прибыла делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН в рамках российского председательства. Повестка рассчитана на два дня работы — с 16 по 17 июля.

Лавров намерен председательствовать на открытых дебатах министерского уровня Совбеза ООН на тему многостороннего сотрудничества. Также глава российского МИД будет председательствовать на открытых дебатах по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский конфликт.