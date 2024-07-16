Штат Нью-Йорк, США, 16 июля, 2024, 04:20 — ИА Регнум. Делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым прибыла ночью 16 июля в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета безопасности ООН в рамках российского председательства. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Повестка рассчитана на два дня работы — с 16 по 17 июля. Лавров намерен председательствовать на открытых дебатах министерского уровня Совбеза ООН на тему многостороннего сотрудничества.

Кроме того, глава МИД будет председательствовать на открытых дебатах по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский конфликт.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 июля Россия председательствует в Совбезе ООН, в апреле 2023 года она координировала работу этого органа. Под председательством России пройдёт ряд заседаний СБ ООН, посвящённых урегулированию на Ближнем Востоке, сотрудничеству с различными региональными организациями.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что в июле состоится заседание, в рамках которого будет обсуждаться атака ВСУ на Севастополь с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS. В результате погибли четыре и пострадали 153 человека.

Россия привержена своим обязательствам в Совбезе ООН. Ей предстоит большая работа в течение председательства, сообщил 1 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.