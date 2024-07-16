Москва, 16 июля, 2024, 17:43 — ИА Регнум. Россия призывает всех, кто проявляет интерес к урегулированию украинского кризиса, учитывать проблему национальных меньшинств, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

Валерий Шарифулин/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«Призываем всех, кто проявляет искренний интерес к преодолению кризиса на Украине, учитывать в любых своих предложениях ключевую проблему прав национальных меньшинств. Всех без исключения», — сказал он.

Глава МИД России подчеркнул, что замалчивание проблемы обесценивает мирные инициативы, а расистская политика главы киевского режима Владимира Зеленского получает одобрение.

Делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым прибыла ночью 16 июля в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН в рамках российского председательства. Повестка рассчитана на два дня работы — с 16 по 17 июля.

Как передавало ИА Регнум, ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявлял, что никаких русских нацменьшинств на Украине нет и не может быть, а их права должны быть ущемлены. По его словам, принятый в декабре 2022 года закон о национальных меньшинствах не распространяется на русских.

В последние годы на Украине инициировали ряд законопроектов, в том числе «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», направленных на принуждение населения использовать украинский язык во всех сферах жизни. 27 марта Управление верховного комиссара Организации Объединённых Наций по правам человека (УВКПЧ) опубликовало доклад, в котором признаётся, что русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению. В организации призвали Киев отменить запреты на мирные собрания лиц, идентифицирующих себя как этнических русских.