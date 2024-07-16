* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, а также внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 16 июля, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Против экоактивистки Евгении Чириковой (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, а также внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) возбуждено уголовное дело, она объявлена в федеральный розыск, сообщила 16 июля пресс-служба московского главка СК РФ в своём Telegram-канале.

РИА Новости/Илья Питалев Евгения Чирикова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, а также внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

«Коптевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении Евгении Чириковой», — сказано в сообщении.

Она обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах России. По данным следствия, Чирикова публично разместила видеоролик в открытом доступе для неограниченного круга лиц на одном из видеохостингов, в котором, согласно исследованию, содержится заведомо ложная информация о действиях российских военных против мирного населения Украины.

Кроме того, отметили в СК, в отношении Чириковой расследуются уголовные дела по ч. 2 ст. 205.4, ч. 2 ст. 205.2, ч. 4 ст. 205.1 УК РФ, она объявлена в федеральный розыск.

Как передавало ИА Регнум, Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов эколога, активиста Чирикову 19 января. По данным Минюста, она участвовала в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, выступала против спецоперации на Украине, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике.

Кроме того, Чирикова принимала участие в создании сообщений и материалов иностранных агентов и является участником организации, включённой в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.