Москва, 19 января, 2024, 21:10 — ИА Регнум. Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов эколога, активиста Евгению Чирикову, сообщили в ведомстве 19 января.

(сс) Олег Козырев

«Е. С. Чирикова участвовала в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, выступала против специальной военной операции на Украине, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», — сказано в сообщении Минюста.

Кроме того, Чирикова принимала участие в создании сообщений и материалов иностранных агентов, и является участником организации, включенной в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, отметили в ведомстве.

Также Минюст включил в реестр иноагентов ещё несколько физических лиц и организации «Живое слово» и «Комитет ингушской независимости».

Как сообщало ИА Регнум ранее, 12 января Минюст внёс в список иностранных агентов писателя Бориса Акунина (настоящее имя ― Григорий Чхартишвили, внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

Чхартишвили выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России, а также Вооружённых сил РФ, кроме того, он принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку ВСУ, сообщили в Министерстве.

15 января на заседании мониторинговой группы комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России депутат Госдумы Василий Пискарёв заявил о выявлении многочисленных фактов препятствования со стороны иностранных агентов подготовке и проведению выборов президента России.

В ноябре 2023 года заместитель главы Минюста РФ Олег Свириденко сообщил, что ведомство готовит проект постановления правительства и ведомственный приказ о введении штрафов в размере от 300 до 500 тыс. рублей за распространение материалов иноагентов и отсутствие маркировки об иноагенте. Речь идёт о любых способах распространения материалов иностранных агентов — посредством книг, интернет-каналов или мессенджеров.