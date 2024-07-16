Москва, 16 июля, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Неправильная установка датчиков угла атаки, вероятно, привела к крушению самолёта Sukhoi Superjet-100 в Подмосковье. Об этом пишут 16 июля «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Межгосударственный авиационный комитет/РИА Новости Бортовые самописцы самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Газпром Авиа»

По словам специалиста отрасли, ошибку допустили во время тяжёлой формы техобслуживания (c-check) на Луховицком авиазаводе — одном из филиалов Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК). Техник нарушил руководство по эксплуатации и установил два из четырёх датчиков с отклонением примерно в пять градусов.

Уже в полёте, когда самолёт набирал высоту, датчики выдали недостоверные показания, из-за чего сработала система защиты. Она предохраняет самолёт от выхода на режимы сваливания, но в тот день из-за ошибки направила его вниз.

«Образно говоря, электроника может считать, что самолёт идет на подъём, а на самом деле летит навстречу земле. Примерно такая картина вырисовывается предварительно», — сказал собеседник издания и пояснил, что у пилотов не было времени на выправление ситуации.

Он добавил, что борт отправили в тестовый полёт после регламентного технического обслуживания. Специалисты выясняют, на каком этапе произошла ошибка и кто именно её допустил. Официальное заключение объявят после расследования, но уже сейчас можно предположить, что причиной крушения стал человеческий фактор.

За всю историю полётов не было случая, чтобы Superjet разбился из-за технического состояния, добавил источник.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля самолёт Superjet 100, совершавший тестовый полёт после планового ремонта, разбился под Коломной у деревни Большое Карасёво. Все три члена экипажа, находившиеся на борту, погибли. Перед крушением лётчики смогли отвести SSJ-100 от жилых построек, что позволило избежать жертв и разрушений на земле.

Уголовное дело о крушении Sukhoi Superjet 100 передали в центральный аппарат СК. В качестве основной версии следователи рассматривают одновременный отказ двух двигателей. Самолёт находился эксплуатации с 2014 года.