Геническ, Херсонская область, 12 июля, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Украинские войска перестали пытаться переправлять крупные группы на левобережье Днепра в Херсонской области после провала в селе Крынки. Об этом 12 июля рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

Алексей Коновалов/ТАСС

«После провала авантюры в Крынках противник заметно утратил активность, крупными группами больше не пытается высадиться», — привело его слова RT.

По словам Сальдо, сейчас противника выбросили с левого берега Днепра и боевые действия теперь ведутся в районе островов.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июля Сальдо рассказал, что украинские войска пытаются забрасывать мелкие группы диверсантов на левый берег Днепра. Глава региона уточнил, что ВСУ также продолжают артобстрелы, миномётные атаки и удары дронами по населённым пунктам в Херсонской области в пределах 15-километровой зоны вдоль Днепра.

Губернатор Херсонской области 1 июля сообщил, что украинские боевики попытались прорваться на левый берег Днепра в районе посёлка Днепряны, однако их попытку успешно отбили. Сальдо уточнил, что в результате этого ВСУ понесли огромные потери.